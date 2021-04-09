09.04.2021 (19:20)

Зенитчики ЗВО в ходе контрольной проверки уничтожили более ста условных воздушных целей в небе над Ленобластью

В Ленинградской области военнослужащие подразделений противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа в ходе контрольной проверки войск уничтожили более ста условных воздушных целей на подконтрольном пространстве.

Военнослужащие расчетов ЗПРК «Тунгуска» продемонстрировали навыки отражения воздушного нападения условного неприятеля, прикрытия наиболее важных объектов и воздушных целей до начала района ответственности.

Используя опыт, полученный в Сирии, зенитчики отработали мероприятия по разведке и уничтожению ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), в условиях ведения противником активного радиоэлектронного подавления. Поражение целей производилось методом электронного пуска снарядов.

К контрольной проверке было привлечено более 100 военнослужащих и около 20 единиц вооружения и военной техники.



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