09.04.2021 (19:15)

Вертолетчики российской военной базы в Таджикистане уничтожили условного противника в горах

Российские летчики авиационной группы 201-й военной базы отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования (НВФ) в горных районах Таджикистана.

По замыслу практических действий, российские разведчики вскрыли в труднодоступном горном районе караван условных боевиков, перевозивший оружие и боеприпасы.

С аэродрома Гиссар в воздух было поднято смешанное звено ударных вертолетов Ми-24 и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1. Летчики нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника. В ходе учения отрабатывались полеты на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Всего в воздушных маневрах участвовало по два вертолета Ми-24 и Ми-8МТВ5-1.



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