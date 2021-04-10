10.04.2021 (01:00)

Военнослужащие дальней авиации приступили к сдаче контрольных занятий за зимний период обучения

В Саратовской области в Энгельсском соединении дальней авиации началась контрольная проверка за зимний период обучения.

Военнослужащие приступили к сдаче зачётов по различным видам подготовки, включая техническую, тактическую и специальную подготовку.

Летный и инженерно-технический состав отработает полетные задания, подготовку авиационной техники к вылету в установленные временные нормативы.

В ходе контрольной проверки боевой выучки будет определен уровень подготовленности военнослужащих способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях.

В мероприятии задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, автомобильная и специальная техника.

Контрольные занятия за зимний период обучения проводятся согласно утвержденному плану подготовки на 2021 год.



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