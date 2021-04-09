09.04.2021 (21:15)

В Костроме состоялся учебно-методический сбор с психологами воинских частей и организаций войск РХБ защиты ВС РФ

На базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимашенко состоялся учебно-методический сбор со специалистами психологической службы воинских частей и организаций войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сбор был организован Управлением начальника войск РХБ защиты ВС РФ с целью повышения качества профессиональной подготовки специалистов психологической службы.

Под руководством помощника начальника войск РХБ защиты ВС РФ по военно-политической работе полковника Евгения Неживого более 20 психологов обсудили вопросы психологической работы в воинских частях и организациях при выполнении задач повседневной деятельности.

В ходе мероприятия были подведены итоги психологической работы в воинских частях и организациях войск РХБ защиты ВС РФ в 2020 году, состоялся обмен передовым опытом, а также обозначены цели и перспективы развития психологической службы на 2021 год.

Особое внимание было уделено освоению новых методик изучения пополнения при поступлении на военную службу и вопросам профессионального психологического отбора в 2021 году.

Участвуя в работе круглых столов по темам: «Методики и технологии в работе с молодежью», «Влияние мотивации личности на формирование девиантного поведения и её диагностика», «Психологическая помощь людям в кризисных состояниях» военные психологи обменялись опытом с преподавателями Костромского государственного университета.

Проведённые инструкторско-методические и практические занятия показали высокую их эффективность.

По итогам работы в 2020 году лучшие специалисты психологической службы были поощрены от имени начальника войск РХБ защиты ВС РФ.

В ходе учебно-методического сбора его участники посетили культурно-исторические достопримечательности г. Костромы с целью изучения возможностей их использования в психологической работе.

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