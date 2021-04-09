09.04.2021 (20:30)

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» презентовали аппарат ручной лазерной сварки на основе лазерного источника

В рамках экспозиционной программы «Дня инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» российские разработчики подготовили презентацию уникального аппарата ручной лазерной сварки, не имеющего отечественных аналогов.

Аппарат ручной лазерной сварки SEKIRUS SVR 1000 является собственной уникальной разработкой на основе лазерного источника IPG с автоподачей проволоки.

Разработчики представили собственную уникальную технологию лазерной сварки на основе оптоволоконного лазерного источника, позволяющей сваривать тонкостенные металлы без перегрева и деформации. Результат работы аппарата заключается в эстетически правильном и прочном сварочном шве, который требует минимальной постобработки. Кроме того, скорость лазерной сварки на аппарате SEKIRUS в 4 раза превышает возможности традиционных аппаратов.

В настоящее время разрабатывается механизм для интеграции сварочного аппарата с коллаборативными роботами.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.



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