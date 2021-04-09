09.04.2021 (20:15)

Новые многоцелевые приборы оптического наведения показали в Анапе на Дне инноваций Минобороны России

В ходе специализированной выставки «День инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» российские инженеры продемонстрировали линейку новых многоцелевых приборов оптического наведения и наблюдения для ведения боя в различных условиях. Высокоточные изделия могут получить широкое применение и в гражданском секторе, при решении задач патрулирования и охраны, видеомониторинга, охоты и наблюдения за животным миром.

На выставочной экспозиции были представлены образцы коллиматорных прицелов для автоматического стрелкового оружия крупного калибра, лазерные целеуказатели для установки на стрелковое оружие и подсветки целей при использовании приборов ночного видения, тепловизионные прицелы для стрельбы в тёмное время суток или в условиях плохой видимости, а также тепловизионная насадка, предназначенная для стрельбы в условиях плохой видимости.

Как отметили разработчики изделий, каждый оптический прибор является инновационной разработкой, обеспечивающей военнослужащих новыми качественными инструментами для противостояния формированиям хорошо технически-оснащенного противника. В ходе разработки основное внимание было сакцентировано на улучшении целевой многофункциональности, эргономических качеств и расширении потенциальных возможностей собственных приборов.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.



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