09.04.2021 (19:10)

В Воронежской области артиллеристы общевойсковой армии ЗВО выполнили боевые стрельбы по малоразмерным целям

Военнослужащие самоходного артиллерийского полка общевойсковой армии Западного военного округа выполнили стрельбы по малоразмерным целям в рамках сдачи контрольной проверки на полигоне Криница в Воронежской области.

В ходе боевых стрельб артиллеристы одним-двумя выстрелами поражали мишени размером полтора метра на полтора, имитировавших укреплённые позиции снайперов и гранатометчиков «противника». Стрельба проводилась прямой и полупрямой наводкой на расстоянии до 2000 метров.

Согласно условию стрельб, наведение орудия выполнялось только механическим способом, и военнослужащие должны были самостоятельно скорректировать выстрел, исходя из баллистических и погодных особенностей.

Также в ходе сдачи контрольной проверки артиллеристы отработали свыше 50 различного рода задач по военно-медицинской, технической, тактико-специальной, огневой подготовке и РХБ защите.

Всего к стрельбам по малоразмерным целям в рамках сдачи контрольной проверки было привлечено свыше 400 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе модернизированные самоходные 152-мм гаубицы «Мста-СМ2».

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