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09.04.2021 (19:55)

В Новосибирске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню войск противовоздушной обороны

Торжественное собрание, посвященное Дню войск противовоздушной обороны, прошло сегодня на территории соединения ПВО, дислоцированного в Новосибирске.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны Вооруженных Сил России, военнослужащие соединения, представители администраций Новосибирска и Новосибирской области.

Для гостей была подготовлена праздничная программа, которая включала концерт и выставку современных образцов вооружения и военной техники противовоздушной обороны.

Военнослужащих поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Командир соединения полковник Сергей Крупин в своем выступлении на собрании поблагодарил личный состав за образцовое исполнение воинского долга, мужество, преданность Отечеству и вручил отличившимся военнослужащим благодарности и грамоты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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