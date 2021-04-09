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09.04.2021 (19:45)

Сотрудники ВАИ российской военной базы в Киргизии провели встречу со школьниками в рамках акции «За безопасность дорожного движения»

В рамках месячника «За безопасность дорожного движения», проводимого на объединенной российской военной базе в Киргизии военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции встретились со старшеклассниками школы № 4 города Кант.

Ребятам был продемонстрирован учебный фильм, рассказывающий о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также обязательного использования элементов пассивной безопасности пешеходов – световозвращающих наклеек на одежде и аксессуарах

Также в ходе встречи российские военные автоинспекторы вместе со школьниками подготовили специальные наклейки из светоотражающей бумаги и передали их ученикам младших классов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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