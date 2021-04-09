09.04.2021 (19:35)

В Белгородской области в рамках сдачи контрольной проверки с разведчиками общевойсковой армии ЗВО проведено учение по действиям в тылу противника

С военнослужащими разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа проведено тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника в ходе сдачи контрольной проверки на полигоне Солоти Белгородской области.

Разведчики отработали действия по скрытному перемещению в лесистой и полевой местности, а также по преодолению минно-взрывных заграждений, заражённых участков и каменных заборов с колючей проволокой.

При помощи станций ближней разведки СБР-3 разведгруппы обнаружили живую силу и технику условного противника в условиях плохой видимости и приступили к применению тактических приёмов по устроению засад и налётов малыми силами в тылу «противника».

Особенностью учения стало использование полного арсенала разведывательных подразделений: пистолетов Макарова, Ярыгина и их специальных модификаций, а также автоматов Калашникова АК-74М, АК-12, снайперских винтовок Драгунова и АСВК «Корд».

К учению разведчиков Висленской мотострелковой дивизии в рамках сдачи контрольной проверки привлечено более 300 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице