09.04.2021 (19:20)

Военная техника, задействованная в параде Победы, прибыла в Новосибирск

Военная техника Центрального военного округа (ЦВО), которая будет задействована в параде Победы, прибыла в Новосибирск.

В ближайшее время на территории военного аэродрома Толмачево состоится первая тренировка механизированной колонны, на которой будут отрабатываться слаженность действий водителей и механиков-водителей при прохождении военной техники в едином парадном строю.

В этом году в военном параде в Новосибирске примет участие более 50 единиц военной техники. Впервые в состав механизированной колонны включены многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КРВД) и тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 на базе автомобиля КамАЗ. Также зрителям будут представлены боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины «Урал» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и другая техника. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34.

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