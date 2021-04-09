09.04.2021 (19:10)

В Ленобласти экипажи армейской авиации Западного военного округа уничтожили командный пункт и технику условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленобласти экипажи армейской авиации Западного военного округа уничтожили командный пункт и технику условного противника

Боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в ходе контрольной проверки за зимний период обучения нанесли ракетные и пушечные удары по позициям командного пункта условного противника.

Экипажи отдельного вертолётного полка, совершив перелеты с аэродрома базирования Пушкин на полигон Кингисеппский (Ленинградская область), выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению заглубленного командного пункта «противника». Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 м.

Помимо этого, было отработано прикрытие вертолетов, осуществляющих взлет в составе звеньев, путем воздушного патрулирования прилегающей к аэродрому территории.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ком и авиационная автоматическая 23-мм пушка ГШ-23.

В учении было задействовано более 10 многоцелевых вертолётов Ми-8МТШ, ударно-боевых вертолётов Ми-35, Ка-52, а также Ми-28 «Ночной охотник».

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