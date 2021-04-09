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09.04.2021 (19:00)

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ организовали для юнармейцев из Приднестровья обзорную экскурсию памятников, посвященных Великой Отечественной войне

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали для юнармейцев обзорную экскурсию памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

В ходе экскурсии юнармейцы посетили обелиск воинской славы, посвященный Великой Отечественной войне и находящийся на Кицканском плацдарме, Мемориал Славы в Тирасполе, где находится памятник -танк Т-34, а также обелиск воинам-освободителям 37-й армии и памятник воинам-освободителям.

Обзорная экскурсия проведена в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Юнармия
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