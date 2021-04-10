10.04.2021 (00:00)

Минобороны России к 60-летию первого полёта человека в космос опубликовало уникальные документы о первых космонавтах нашей страны

Минобороны России к 60-летию первого полёта человека в космос опубликовало уникальные документы о первых космонавтах нашей страны. Документы представлены в специальном мультимедийном проекте «Земные орбиты покорителей космоса» на интернет-портале военного ведомства.

12 апреля 1961 года в Советском Союзе был выведен на околоземную орбиту космический корабль «Восток-1» с первым человеком планеты Земля на борту. Его пилотировал гражданин СССР майор Юрий Гагарин. Так началась новая эпоха в освоении космического пространства — эпоха пилотируемых космических полётов, у истоков которой стояли наши соотечественники.

Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению.

В новом разделе на сайте Минобороны России впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос, — Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других.

Из фондов Центрального архива военного ведомства представлены документы о космонавтах и руководителях отечественной космической программы, офицерах-фронтовиках, ставших наставниками и передавших им свой богатый боевой опыт и частицы мужества и героизма, — руководителе подготовки первых космонавтов, участнике спасения челюскинцев и боевом командире Николае Каманине, отважном пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галлае, летчике-фронтовике Георгии Береговом, участнике войны, разведчике Константине Феоктистове, воспитанниках специальных авиационных школ ВВС в годы войны Георгии Добровольском, Владимире Комарове и Владимире Шаталове.

Посетители сайта Минобороны России смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов — удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, проводов и теплых встреч, другие документы, рассказывающие о первооткрывателях космоса.

«Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив», — такую характеристику получил Юрий Гагарин по выпуску из 1-го Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени К.Е. Ворошилова. Согласно выпускной аттестации на курсанта Юрия Гагарина, общий налёт на самолётах у будущего первого космонавта планеты составлял 166 часов, из которых 103 часа — на поршневых Як-18 и Як-18У, а 63 часа — на реактивных МиГ-15 и МиГ-15бис. С 1957 по 1959 год, находясь на службе в 769-м истребительном авиационном полку, Юрий Алексеевич налетал ещё 265 часов, из которых 145 часов — это полёты на реактивных истребителях. Данные цифры следуют из аттестации от 18 ноября 1959 года.

В опубликованных личных делах Гагарина, Титова, Леонова отчётливо прослеживается история первого отряда космонавтов. Например, в их послужных списках за 1960 год в графах «должность» и «войсковая часть» поставлены отметки: «слушатель» и «войсковая часть 26266». К этому времени относится и приказ командира в/ч №74479 от 11 марта 1960 года об исключении старшего лейтенанта Юрия Гагарина из списка личного состава в связи убытием его на новую должность в вышеупомянутую часть. 10 ноября 1960 года им всем было присвоено звание «Инструктор парашютно-десантной подготовки ВВС». 25 января 1961 года из них старшие лейтенанты Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов заняли должности «космонавт». Долгожданный день приближался.

Как известно, в сообщении ТАСС про первый полёт человека в космическое пространство было сказано о Юрии Гагарине как о майоре. Внеочередное воинское звание старшему лейтенанту Гагарину было присвоено приказом Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Радиона Малиновского № 77 от 12 апреля 1961 года.

14 апреля он стал первым, кому было присвоено почётное звание «Лётчик-космонавт СССР». Герман Титов получит это звание 9 августа 1961 года за второй полёт человека на орбиту, а Алексей Леонов — 23 марта 1965 года за первый выход в открытый космос.

Любителям истории техники будет небезынтересно в личном деле Алексея Леонова ознакомиться с авторским свидетельством космонавта на изобретение тренажёра ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта. Основные принципы этого устройства до сих пор применяются в космонавтике.

В выпускных аттестациях и характеристиках, помимо высоких оценок летной работы, указаны и другие интересные факты: «Хорошо рисует и имеет способности рисовать картины, член редколлегии стенной газеты, бессменный редактор сатирической газеты «Нептун», образцово оформляет наглядные пособия...».

Совершив первые полёты, Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов продолжили своё образование, о чём говорит заметка в их послужных списках от 1968 года: «Окончил инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского с дипломом по специальности «пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним». Судя по зачётной книжке Юрия Гагарина, которая, значится под номером 1, большинство дисциплин (среди которых, например, было совершенно новое для того времени «радиоэлектронное оборудование космических аппаратов») он знал на отлично. Единственный предмет, который требовал особого усердия от Юрия Гагарина, — высшая математика. По данному предмету у него на протяжении всей учёбы значится стабильное «хорошо».

В разделе представлено почётное свидетельство от 6 июня 1977 года о присвоении планете № 1772 имени GAGARIN. Этот документ был лично подписан первооткрывателем планеты астрономом Людмилой Черных.

Юрий Гагарин был не только космонавтом №1, но и первым командиром отряда космонавтов, а с 1963 года — заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, командиром и наставником для первых космонавтов.

«Возглавляемый им экипаж являлся передовым в части. Обладает организаторскими способностями, выражающимися в способности подчинить своей воле офицеров, организовать, сплотить и направить их усилия на выполнение задач. При принятии решений исходит из конкретной обстановки, что исключает шаблонов в решении задач», — записано в аттестации от его командиров на первого космонавта планеты Земля, большинство из которых прошли горнило войны, став наставниками для нескольких поколений летчиков.

Не мало офицеров-фронтовиков было и среди космонавтов первых отрядов, руководителей отечественной космической программы, ставших наставниками и передавших покорителям космоса свой богатый боевой опыт. Так, в разделе опубликованы документы из личного дела Георгия Берегового, который был слушателем-космонавтом первого отряда, а затем — космонавтом второго. Свой первый полёт на орбиту он совершил 26 октября 1968 года в возрасте 47 лет. До этого у него был славный служебный и боевой путь военного лётчика. 25 июня 1941 года он окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. Во время войны Береговой служил в штурмовой авиации.

В опубликованной боевой характеристике от 23 октября 1942 года на командира звена старшину Г.Т. Берегового можно прочитать: «…является молодым командиром звена, ещё не имеющим достаточного опыта в воспитании подчинённых, но сам лично может служить примером для подчинённых во всех видах боевой подготовки».

Мастерство штурмовика Берегового подтверждается боевой характеристикой от 3 сентября 1943 года. В ней сообщается, что с 25 марта 1943 года на Воронежском фронте «…тов. Береговой произвёл 28 боевых вылетов, из которых 15 раз водил группы от 6 до 9 единиц и все разы точно выводил на цель». В это время Георгий Тимофеевич был заместителем командира эскадрильи 90-го гвардейского штурмового полка. В соответствии с той же характеристикой данным подразделением с марта по сентябрь было «уничтожено 158 автомашин с разными грузами, 27 танков противника, сбито в воздушном бою летчиками и стрелками 3 самолёта противника, уничтожено 4 артбатареи, взорвано 2 склада с боеприпасами, 13 повозок с разными грузами».

К концу войны Георгий Береговой в воинском звании гвардии капитана стал командиром эскадрильи с огромным боевым опытом и множеством наград. В частности, приказом от 14 января 1945 года он был награждён орденом Отечественной войны I степени.

В разделе также представлены документы из личного дела фронтовика и лётчика-испытателя Марка Галлая. Хотя он не посещал орбиту планеты, в первом отряде космонавтов он стал инструктором-методистом по пилотированию космических кораблей.

Его боевой путь начался в июле 1941 года, когда он стал лётчиком-истребителем 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи ПВО Москвы. Он участвовал в боевых действиях по отражению ночных атак немецких бомбардировщиков на столицу. Впоследствии он сам воевал в бомбардировочной авиации. Например, в наградном листе от 11 марта 1942 года с представлением его к ордену Красного Знамени написано: «…как всесторонне развитый лётчик, быстро освоил тактику бомбардировочной авиации; в начале летал ведомым, а в последнее время — ведущим». В его характеристике от декабря 1946 года отмечается: «За отличное выполнение боевых заданий награждён двумя орденами Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы» и имеет благодарность товарища Сталина».

После войны майор Марк Галлай стал испытывать новый советский реактивный самолет. 1 мая 1957 года за испытания современной реактивной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Большую роль в подготовке космонавтов к первому полёту сыграл другой участник Великой Отечественной войны — Николай Каманин. В 1929 году он окончил 2-ю военную школу лётчиков имени ОСОАВИАХИМа, о чём кратко упоминает в автобиографии. Войну он встретил в должности командира 4-й авиационной бригады Среднеазиатского военного округа. Согласно служебной характеристике от 31 июля 1941 года Каманин «…за время командования авиабригадой проявил себя достаточно волевым командиром, свои знания может передать подчинённым».

С июля 1942 года и до окончания войны он находился на фронте. Из аттестации от 1 июня 1945 года на командира 5-го штурмового авиационного Винницкого Краснознаменного ордена Суворова II степени ордена Кутузова II степени корпуса следует: «Под командованием генерала Каманина части корпуса прошли большой боевой путь. Находясь в составе 2-й воздушной армии на 1-м Украинском фронте, корпус начал боевые действия с Орловско-Белгородской операции и прошёл с боями до Львова <…> части корпуса семь раз отмечались приказом Верховного Главнокомандующего тов. Сталина как лучшие». Боевые заслуги комкора также подтверждаются наградными листами от 11 августа 1944 года и от 28 апреля 1945 года. В первом случае он был награждён орденом Кутузова II степени, во втором, будучи уже генерал-лейтенантом авиации, стал кавалером ордена Суворова II степени. В послевоенное время он продолжил службу в Военно-воздушных силах.

В опубликованном послужном списке Каманина за 10 января 1961 года в графе «должность» записано: «Заместитель начальника боевой подготовки по космосу». За успехи в работе на новом поприще он был также представлен к государственным наградам, о чём в том числе свидетельствует наградной лист к ордену Ленина от 15 мая 1961 года, в котором, среди прочего, указано: «Перед полётом 12 апреля 1961 года лично возглавил подготовку майора Гагарина Ю.А. и запасного космонавта капитана Титова Г.С., перед стартом, в момент старта и в полёте вёл радиосвязь с майором Гагариным Ю.А., контролируя его состояние и информируя о выполнении полёта по заданной программе».

В новом разделе на сайте Минобороны России также представлены уникальные архивные материалы из личных дел участников войны лётчиков-космонавтов Добровольского, Комарова, Феоктистова и Шаталова.



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