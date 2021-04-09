09.04.2021 (17:35)

Командование Северного флота поздравило жителей севера Красноярского края с 90-летием Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Сегодня делегация Северного флота прибыла в город Дудинку для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 90-летию со дня образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

От имени командующего флотом жителей Таймыра поздравил его заместитель - вице-адмирал Олег Голубев. Он передал главе района Евгению Вершинину памятный адрес и отметил, что воинов-североморцев и таймырцев связывает не только многолетняя дружба, но и совместная работа по укреплению обороноспособности России в Арктике.

Силы Северного флота регулярно проводят на Таймыре тактические учения по обеспечению безопасности экономической деятельности России на Крайнем Севере и в Арктике, отрабатывая различные сценарии развития обстановки и совершенствуя навыки оборонительных действий.

В состав делегации Северного флота, приехавшей поздравить жителей Таймыра, вошла концертная группа Ансамбля песни и пляски Северного флота. Флотские артисты выступили на торжественном собрании в малом зале кино-досугового центра «Арктика», посвящённом юбилею. Вечером они дадут полномасштабный концерт для жителей Дудинки в городском Доме культуры.

Справочно:

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район – самый крупный район не только Красноярского края, был образован 10 декабря 1930 года. В связи с действовавшими в декабре ограничительными мерами празднования 90-летия района были перенесены на апрель.

В марте сего года исполнилось 70 лет с момента присвоения Дудинке статуса города.

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