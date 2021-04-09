09.04.2021 (13:40)

На российской военной базе в Таджикистане состоялось антитеррористичекое учение

Антитеррористическое учение по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты 201-й российской военной базы состоялось в Таджикистане.

По замыслу учения, группа условного противника на автомобиле пыталась незаконно проникнуть на территорию части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив стрелковое оружие. Подразделение антитеррора, получив сигнал тревоги о нападении с КПП, в кратчайшие сроки выдвинулось в пешем порядке и на бронетранспортерах БТР-82А к месту нападения и выполнило задачи по блокированию бандгруппы, взяв объект в кольцо.

Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части. Российские военнослужащие задействовали расчет БпЛА «Тахион», который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило в кратчайшие сроки обезвредить условных террористов на захваченном КПП.

В ходе учения командованием 201-й военной базы были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения. Особое внимание было уделено быстроте реагирования и принятию решений, а также слаженности работы подразделений антитеррора.

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