09.04.2021 (13:20)
В Североморске завершился чемпионат Вооруженных Сил по мини-футболу
В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Северного флота в городе Североморске прошло торжественное закрытие чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по мини-футболу.
Церемонию закрытия чемпионата провел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он поблагодарил участников чемпионата за хорошую игру и проявленную волю к победе. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягелева, именитые спортсмены и другие приглашенные гости.
По итогам соревнований бронзовым призёром стала команда Восточного военного округа, второе место у сборной команды Северного флота, первое место завоевала команда Черноморского флота.
Лучшим вратарем турнира признан представитель Северного флота Андрей Дворников. Военнослужащий Южного военного округа Александр Валуйский признан лучшим бомбардиром, а его товарищ по команде Айк Геворгян – лучшим игроком.