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09.04.2021 (13:20)

В Североморске завершился чемпионат Вооруженных Сил по мини-футболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Северного флота в городе Североморске прошло торжественное закрытие чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по мини-футболу.

Церемонию закрытия чемпионата провел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он поблагодарил участников чемпионата за хорошую игру и проявленную волю к победе. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягелева, именитые спортсмены и другие приглашенные гости.

По итогам соревнований бронзовым призёром стала команда Восточного военного округа, второе место у сборной команды Северного флота, первое место завоевала команда Черноморского флота.

Лучшим вратарем турнира признан представитель Северного флота Андрей Дворников. Военнослужащий Южного военного округа Александр Валуйский признан лучшим бомбардиром, а его товарищ по команде Айк Геворгян – лучшим игроком.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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