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09.04.2021 (13:00)

На масштабных учениях в Сибири артиллеристы ЦВО разгромили условного противника из САУ «Малка»

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) во время учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области уничтожили позиции условного противника из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка».

В рамках учения артиллеристам необходимо было уничтожить скопление бронетанковой техники, живую силу и высокоточные бетонные укрепления «противника» на расстоянии более 30 км. Расчеты САУ «Малка» выдвинулись в назначенный район и нанесли удары по позициям условного противника. Вести огонь на значительном удалении помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10», которые вели в небе доразведку и корректировку поражения целей в режиме реального времени. Для решения учебно-боевой задачи также были использованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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