09.04.2021 (15:01)

Главком ВМФ России поздравил Военно-морской институт с днем основания Высшего военно-морского училища подводного плавания

В Санкт-Петербурге в военном городке Военно-морского института-морского корпуса Петра Великого (ВМИ) состоялись торжественные мероприятия, посвященные дню основания Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола (1948 г.), которое в настоящее время входит, как структурная составляющая, в состав Военно-морского института (Военного учебно-научного центра ВМФ) и сохранило все свои традиции. Опыт подготовки многих поколений офицеров-подводников сегодня лежит в основе учебного процесса и воспитания новых профессиональных кадров для подводных сил ВМФ России.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, который сам является выпускником Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола, действующих офицеров-подводников и курсантов института, а также ветеранов подводного флота России – выпускников Высшего военно-морского училища имени Ленинского комсомола с днем образования этого уникального учебного заведения. Главнокомандующий ВМФ выразил уверенность, что институт будет и далее с гордостью нести и приумножать славные традиции воспитания офицеров-подводников.

«Отечественная школа подготовки подводников не имеет аналогов в мире. Подтверждением тому является высокий профессионализм и мастерство, которые проявляют наши подводники при решении задач в Мировом океане, при освоении новой техники и вооружения», – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», руководство Военно-морского института, выпускники разных лет, ветераны Военно-Морского Флота.

Справочно:

История училища началась в 1944 году, когда было создано Ленинградское военно-морское подготовительное училище. В 1948 году училище было переформировано в 1-е Балтийское высшее военно-морское училище. В мае 1954 года училище было переименовано в 1-е Высшее военно-морское училище подводного плавания.

В ознаменование 40-летия ВЛКСМ, в 1958 году училищу было присвоено имя Ленинского комсомола. Под наименованием Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола оно просуществовало вплоть до реорганизации в 1998 году, когда, в оптимизацией военно-учебных заведений, ВВМУПП имени Ленинского комсомола было объединено с Высшим военно-морским училищем имени М. В. Фрунзе и получило название Санкт-Петербургский военно-морской институт.

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