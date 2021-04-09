09.04.2021 (16:01)

По указанию главкома ВМФ России будут проведены контрольные проверки в воинских частях Управления связи Военно-Морского Флота, отвечающих за связь с подводными лодками и боевыми кораблями

В соответствии с указаниями главкома ВМФ адмирала Николая Евменова будут проведены плановые контрольные проверки воинских частей Управления связи Военно-Морского Флота, отвечающих за организацию дальней оперативной связи с подводными лодками и кораблями.

До конца апреля в воинских частях Управления связи ВМФ будет проверена работа их командования по организации службы и боевой подготовки, а также проведены тактико-специальные учения по выполнению задач в соответствии с предназначением.

Всего в более 40 частях и структурных подразделениях Военно-Морского Флота, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, проходят контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения.

Как отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, «наряду с контрольными проверками на флотах и Каспийской флотилии, проверки проводятся в свыше 40 воинских частях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ. Будут детально проверены все составляющие работы командного состава всех звеньев. В ряде структурных подразделений, непосредственного подчинения Главного командования ВМФ будут проведены контрольные тактико-специальные учения, в ходе которых будет проверена готовность личного состава к выполнению задач по своему предназначению. Проверки проводятся, также, в учебных центрах ВМФ. Проверяется Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге, Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске, где в рамках проверок будут приняты экзамены у младших специалистов. Рабочими группами Главного командования ВМФ проверяются воинские части, обеспечивающие функционирование испытательных полигонов Военно-Морского Флота. Будет проверен и Центр боевого управления ВМФ».

«Во главу угла контрольных проверок ставится уровень мастерства профессионализма кадров, их способность грамотно эксплуатировать, вверенную технику и вооружение, в условиях планового наращивания интенсивности боевой подготовки. Несомненно, что будет проверена деятельность командиров и начальников всех степеней по неукоснительному выполнению требований руководящих документов Министерства обороны РФ и Военно-Морского Флота, как в повседневной службе, так и в ходе выполнения поставленных задач. Контрольные проверки являются комплексными и позволяют на всех уровнях оценить показатели и параметры боевой и мобилизационной готовности, работу командования по поддержанию и укреплению воинской дисциплины и правопорядка, организацию учебно-методической подготовки, подготовленности постоянного состава, физическую подготовку. Результаты проверок будут всесторонне проанализированы», – подчеркнул главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

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