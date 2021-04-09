09.04.2021 (11:45)

Поисково-спасательная группа ЦВО приведена в готовность №1 для обеспечения запуска «Союза МС-18»

Авиационные и наземные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) приведены в готовность №1 для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18».

Авиационные и наземные поисково-спасательные, инженерно-технические группы и бригады военных медиков, расположенные по траектории полета «Союза», приведены в готовность №1 и готовы к немедленным действиям. В оперативных районах на территории Российской Федерации и Республики Казахстан безопасность запуска космического корабля обеспечивает более 150 военнослужащих ЦВО, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, и около 30 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18», получившим название «Ю.А. Гагарин», состоится сегодня в 10:42 мск. В состав основного экипажа 65-й длительной экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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