09.04.2021 (20:05)
Под ежедневным наблюдением медиков находится свыше 4,5 тыс. участников парада Победы в Москве, размещенных в казармах танковой армии ЗВО
В Московской области свыше 4,5 тысяч военнослужащих, участвующих в тренировках к параду Победы на Красной Площади, размещенных в казарменном фонде гвардейской танковой армии Западного военного округа, проходят ежедневный контроль состояния здоровья сотрудниками медицинской службы объединения.
Ежедневно с военнослужащими проводится термометрия и осмотр медиков. Все спальные расположения и места общего пользования ежедневно проходят дезинфекцию силами суточного наряда в специальных костюмах. Военнослужащие не ограничены в перемещении и обеспечены помещениями для занятий спортом, чаепития и просмотра фильмов.
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