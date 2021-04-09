09.04.2021 (17:20)

В Минобороны России прошла рабочая встреча руководителей органов боевой подготовки вооруженных сил, членов Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств – участников СНГ

В Минобороны России прошла рабочая встреча руководителей органов боевой подготовки вооруженных сил, членов Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

В мероприятии приняли участие руководители органов боевой подготовки вооруженных сил России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе встречи присутствующие рассмотрели вопросы, касающиеся Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ, направлений и форм военного сотрудничества в области боевой подготовки, повышения эффективности деятельности Координационного комитета по вопросам полевой выучки, а также вопросы участия команд вооруженных сил государств – участников СНГ в Армейских международных играх.

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Иван Бувальцев поблагодарил участников мероприятия за совместную работу и выразил уверенность в реализации новых эффективных направлений сотрудничества в области боевой подготовки.

«В рамках встречи обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в области боевой подготовки, представляющие взаимный интерес, в том числе по новым направлениям сотрудничества», — сказал Иван Бувальцев.

Справочно:

4 апреля 2021 года Главному управлению боевой подготовки ВС РФ исполнилось 100 лет.

4 апреля 1921 года приказом Реввоенсовета Республики № 712/128 в составе штаба РККА был сформирован новый орган управления по совершенствованию подготовки войск —Управление по обучению и подготовке войск.

Множественные реорганизации, обусловленные изменениями военно-политической обстановки в мире, изменениями в стране и в Вооруженных Силах, привели к образованию в 1998 году Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В настоящее время Главное управление боевой подготовки выполняет функции по организации боевой подготовки войск (сил), координации деятельности органов военного управления по подготовке младших специалистов в Вооруженных Силах, руководству развитием учебно-материальной базы боевой подготовки, технических средств обучения и обеспечением боевой подготовки Вооруженных Сил.

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