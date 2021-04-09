09.04.2021 (17:00)

В рамках проекта ЦДРА «Талантливая молодежь» состоялся космический концерт

8 апреля в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялся третий концерт нового творческого проекта «Талантливая молодежь».

До начала выступлений молодых талантов зрители смогли посетить мастер-классы и онлайн-выставки научно-технического, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики.

В концерте, который в режиме «воздушного рейса» вели финалистка «Детской Новой волны», победительница телепроекта «Битва талантов» на МУЗ-ТВ Антонина Володина и финалист Гранта мэра Москвы 2019 года, лучший чтец России до 18 лет Захар Антейкер, исполнительским мастерством блеснули талантливые Ксения Воробьёва, Ивена Работова, Вероника Литовченко, Микела Абрамова, Татьяна Ветух, София Юзяк, Екатерина Манешина, Анна Колесникова, Вилена Хикматулина, Александр Филин, Сергей Филин, юнармеец отряда ЦДРА Кирилл Томилин, юнармейский вокальный ансамбль «Юные патриоты» и танцевальная группа балетной школы «Армида».

Справочно:

«Талантливая молодежь» — это проект-мотивация для мальчишек и девчонок всех возрастов с различными интересами: вокал, танец, поэзия, спорт. Участники проекта ещё очень молоды, но благодаря своему таланту и целеустремленности уже достигли хороших результатов.

Все участники концерта, не смотря на свой юный возраст, уже неоднократно были удостоены званий лауреатов и победителей различных престижных творческих конкурсов и спортивных состязаний. Имена многих ребят хорошо известны поклонникам популярного телешоу «Голос. Дети» на Первом канале.

По замыслу организаторов, концерты с участием юных дарований, будут проходить ежемесячно, а их зрителями смогут стать все желающие.

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