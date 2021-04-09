09.04.2021 (12:30)

Современные видеостудии для юнармейцев откроют в трёх регионах в этом году

В Казани, Ставрополе и Калуге появятся современные видеостудии для работы Школы юных корреспондентов. Об этом стало известно на закрытии Всероссийского образовательного форума «Юнармия: старт года регионов».

Открытие видеостудии стало возможным благодаря победе в конкурсе региональных отделений на Кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации. По его итогам Татарстан занял первое место. Второе место досталось Калужской области и третье – у Ставропольского края. Жюри оценивало реализованные проекты, проводимую военно-патриотическую работу, вовлечение молодежи в общественно-значимые акции и наличие Домов Юнармии.

«В 2022 году мы планируем открыть ещё 5 таких студий, а в 2023 – уже десять. Регионы будут определяться в соответствии с занятым местом в конкурсе на Кубок заместителя Министра обороны. Подобные студии, к примеру, есть в Москве и в севастопольском инновационном научно-технологическом центре, где учащиеся постигают азы журналистики и осваивают современные компьютерные программы», - отметил заместитель начальника Главного штаба Юнармии Антон Кузнецов.

Кроме того, в 2021 году во всех Домах Юнармии заработает образовательная платформа Школы юного корреспондента. Программа включает в себя шесть разделов: журналистика, ораторское искусство, продакшн и постпродакшн, информационная безопасность, операторское искусство, монтаж. На апрель 2021 года в 36 субъектах функционирует минимум по одному Дому Юнармии.

Форум «Юнармия: старт года регионов» проходил с 7 по 9 апреля в Архангельске. Цель форума – создание механизмов и инструментов продвижения ценностей военно-патриотического воспитания граждан России через распространение передового опыта и практик движения «Юнармия». Для повышения компетенций участников движения работало четыре секции: «Привлечение средств и ресурсов», «Организация работы в информационном поле», «Патриотизм», «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и распространения молодежных деструктивных субкультур». В завершении состоялась церемония награждения грамотами Юнармии и вручение удостоверений о повышении квалификации.

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