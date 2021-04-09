09.04.2021 (18:00)

Специалисты дальней авиации приступили к переводу техники на летний период эксплуатации

В Энгельсском соединении дальней авиации проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний период эксплуатации.

На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160.

Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице