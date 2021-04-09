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09.04.2021 (18:30)

Малые ракетные корабли Черноморского флота провели стрельбы по надводной цели в море в рамках контрольной проверки

Малые ракетные корабли (мрк) «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота (ЧФ) провели артиллерийские стрельбы в море по надводной цели в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по «вражескому» кораблю. По замыслу учения, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота.

Разведданные с беспилотного летательного аппарата (БпЛА) из состава морской авиации и ПВО ЧФ были переданы отряду малых ракетных кораблей ЧФ в море.

При получении вводной мрк «Грайворон» и «Вышний Волочек» совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника при совершении им незаконных действий. Точные попадания артиллерийских снарядов поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий «вражеский» корабль.

Кроме того, артиллерийские расчёты отработали уничтожение плавающих мин.

Стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Проверка боеготовности , Черноморский флот , Южный военный округ
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