09.04.2021 (15:45)

На военной выставке «День инноваций Минобороны России» в Анапе представлено свыше 120 новых проектов

На проходящей в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в период с 7 по 9 апреля выставке «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» представлено свыше 120 новых проектов. Об этом в режиме видеоконференции главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу доложил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

«На выставке представлено более 120 инновационных проектов, разработанных операторами научных рот совместно с участниками технополиса «ЭРА», научно-исследовательскими и образовательными организациями Минобороны России, а также предприятиями промышленности», — сказал генерал-майор Андрей Гончаров.

По его словам, экспозиция выставки организована по восьми кластерам в соответствии с направлениями исследований технополиса и охватывает все сферы — воздух, вода, суша.

Среди экспонатов, представляющих наибольший интерес, Андрей Гончаров назвал, в частности, беспилотный летательный аппарат «Муха», позволяющий получать разведывательную информацию из труднодоступных зон и помещений таких, как туннели, гроты, подвалы. Институт инженерной физики и Военно-топографическое управление ВС РФ представили макет Единого комплекса астрономо-геодезического и навигационного обеспечения — первого в Вооруженных Силах пункта гравиметрической колокации.

Представлены первый отечественный секвенатор для определения аминокислот и портативная лаборатория, позволяющая проводить ПЦР-исследования в полевых условиях.

Как отметил генерал-майор Андрей Гончаров, всего с февраля по май текущего года в научно-исследовательских и образовательных организациях военного ведомства спланировано 37 тематических выставок «День инноваций Минобороны РФ», из которых 18 проведены, где представлены 575 инновационных проектов



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