09.04.2021 (18:45)

На конкурсе «Полярная звезда» группы специального назначения Воздушно-десантных войск выполнили упражнение «Налёт»

Группы специального назначения в рамках проведения этапа Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Полярная звезда» отработали упражнение «Налёт».

По команде арбитра из исходного положения выдвигались два снайпера - участника команды, которые должны были на время выйти на рубеж открытия огня из исходного положения.

Затем осуществив выход на рубеж открытия огня, снайперская группа осуществляла поражение целей в своем секторе стрельбы, обеспечивая подход основной группы, которая осуществляла поражение мишеней из всех видов оружия, а по команде командира гранатометчик поражал бронированную цель, находящуюся на дальности 200 метров.

В ходе выдвижения бойцам приходилось преодолевать труднопроходимые участки по раскисшему грунту, участок местности в условиях снега и дождя в полной выкладке, с использованием для выдвижения складок местности.

После доклада о готовности и поражения бронированной цели противника командир группы специального назначения докладывал арбитру о готовности к дальнейшим действиям. После проверки оружия на разряженность группа покидала назначенный рубеж.

Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из четырех подразделений специального назначения соединений ВДВ, а также команда Росгвардии.

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