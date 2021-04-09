09.04.2021 (15:30)

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» начал работать Научно-производственный центр «Кулибин»

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» готов к работе Научно-производственный центр «Кулибин». Об этом сегодня в режиме видеоконференции Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу доложил начальник технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

«По старой заводской традиции, прошу Вас разрешить запуск центра «Кулибин», — сказал Владимир Ивановский. «Разрешаю!», — ответил глава военного ведомства.

По словам Владимира Ивановского, концепция развития технополиса предусматривает три научных кластера: исследовательский, образовательный и производственный.

«Реализация замысла «от идеи до опытного образца» станет возможной с введением в строй Научно-производственного центра «Кулибин», — добавил начальник технополиса «ЭРА».

Генерал-лейтенант Владимир Ивановский сообщил, что общая площадь центра составляет более 4 тыс. кв. метров, количество установленного уникального оборудования — 123 единицы. В рамках подготовки центра к открытию все сотрудники прошли обучение и осуществлена пуско-наладка оборудования. «Уже сегодня — это команда высококвалифицированных работников, способных эффективно решать производственные задачи», — сказал начальник технополиса.

Владимир Ивановский также отметил, что получен сертификат соответствия Системы менеджмента качества мировым стандартам, зарегистрирован товарный знак на планируемую к выпуску продукцию.

Справочно:

Научно-производственный центр «Кулибин» включает конструкторское бюро и семь производственных участков. В конструкторском бюро совместно с операторами научных рот изготавливается необходимая производственно-технологическая документация, которая поступает в цех в виде технического задания.

На участке входного контроля с высокоточным измерительным оборудованием на начальной стадии осуществляется проверка соответствия параметров качества поступающих материалов, в том числе с помощью спектрального анализа.

Участок крупногабаритного оборудования, оснащен современными, высокотехнологичными станками, позволяющими производить изделия по требованиям, предъявляемым к изготовлению оружия. На участке, в частности, имеется пятикординатный токарный обрабатывающий центр для автоматизированного изготовления деталей (модель этого станка на мировом рынке выпущена ограниченной серией в 34 единицы).

Производственные мощности завода включают участок 3D печати. Технополис активно развивает аддитивные технологии в своих проектах, для чего создан Центр данных технологий. На участке установлены 3D принтеры по металлу, по пластику и по керамике. Последний изготавливает образцы высокого качества с шероховатостью, не превышающей двух микрон.

С вводом в строй Дизайн-центра микроэлектроники «Ломоносов» и открытием Центра научно-производственного «Кулибин» на площадке технополиса обеспечена реализация полного спектра комплексных задач по созданию и ускоренному внедрению перспективных технических решений от микроэлектроники до производства конкретных образцов вооружения, военной и специальной техники.



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