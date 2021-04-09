09.04.2021 (17:51)

На Балтийском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность

Из-за ухудшения погодных условий в Калининградской области, в местах дислокации сил Балтийского флота введен режим повышенной штормовой готовности. В регионе ожидается сильный ветер в порывах на побережье до 19 метров в секунду.

На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляется по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

На сухопутных полигонах в Калининградской области, где военнослужащие армейского корпуса флота проводят плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания.

Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС.



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