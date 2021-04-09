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09.04.2021 (16:50)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК) в Подмосковье поручил повысить защиту от радиации для российских военных роботов.

Глава военного ведомства обратил внимание, что необходимо вести работы по модернизации робототехнических комплексов в части устойчивости их применения в условиях воздействия жёсткого электромагнитного излучения, а также в условиях радиационного заражения. В частности, речь идёт об устойчивости к воздействию радиации защищённых каналов связи между пунктом управления и робототехническими комплексами.

В Российскую армию сегодня поставляются роботы линейки «Уран» — робот разминирования «Уран-6», робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14» и ударный робот «Уран-9».

В один ударный комплекс «Уран-9» входит пункт управления на базе машины КамАЗ и четыре огневых машины, вооруженных 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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