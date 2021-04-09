09.04.2021 (15:32)

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин посетил Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц

Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц в рамках рабочей поездки посетил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Ознакомившись с развитием учебно-материальной базы Пансиона, начальник Главного управления кадров МО РФ провел рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы совершенствования и развития образовательной деятельности Пансиона, повышения уровня качества знаний воспитанниц, участия коллектива в разработке новых образовательных проектов внутри военного ведомства.

В завершение своего визита Виктор Петрович Горемыкин подарил для шахматного клуба Пансиона набор шахмат авторской работы и две картины, которые займут достойное место в интерьерах Пансиона. Отвечая на вопросы воспитанниц – «корреспондентов» студии тележурналистики, Виктор Петрович отметил, что в свой очередной приезд сюда заметил «очень много позитивных изменений не только в обустройстве Пансиона, но и в подготовке его воспитанниц. Особенно понравилась их нацеленность на учебу, стремление получить как можно больше знаний в различных областях. Впечатления остались самые хорошие».



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