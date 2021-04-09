Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.04.2021 (16:30)

В войска в ближайшее время поступит новая партия из 20 ударных роботов «Уран-9»

Новая партия из 20 ударных роботов «Уран-9» в ближайшее время будет передана ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК) в Вооруженные Силы РФ. Об этом было доложено Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу в ходе посещения предприятия, где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

На ОАО «766 УПТК» выпущена и готова к передаче в войска очередная партия из пяти ударных робототехнических комплексов «Уран-9». В каждый комплекс входит один пункт управления, смонтированный на базе автомобиля КамАЗ, и четыре боевые машины. Поставка будет выполнена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в январе в Вооруженные Силы РФ были поставлены пять комплексов «Уран-9», включающих соответственно 20 боевых машин, и ещё два робота отдельно.

Вооружение «Урана-9» состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет «Атака», а также огнеметов «Шмель».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В интересах Вооруженных Сил РФ разрабатывается новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования
Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа по разработке и выпуску робототехнических комплексов на ОАО «766 УПТК»
Министр обороны РФ сообщил о проходящих в Вооруженных Силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Метки:
Министр обороны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false