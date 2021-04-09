09.04.2021 (14:50)

В Костроме психологи военных высших учебных заведений Минобороны России приняли участие в учебно-методическом сборе

Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации на базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (г. Кострома) проведен учебно-методический сбор специалистов психологической службы вузов Минобороны России.

В работе сбора приняли участие 92 специалиста-психолога и научных сотрудника 39 вузов Минобороны России.

Занятия проводили специалисты Департамента психологической работы, ведущие преподаватели и сотрудники Военного университета, Костромского государственного университета, Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

На практических занятиях специалисты смогли расширить арсенал методик проведения социально-психологических тренингов, психологических приемов по повышению успешности адаптации курсантов, рассмотрели современные методы профилактики различных форм деструктивного поведения.

В ходе сборов активно использовался проектный метод обучения. В качестве кейсов участникам предложено было разработать комплексные программы по актуальным направлениям психологической работы с курсантами, в том числе по развитию профессионально важных качеств в ходе образовательного процесса, психологическому сопровождению курсантов в период адаптации к условиям военной службы с учетом корректив, внесенных новой коронавирусной инфекцией, групповым формам работы. Подготовленные проекты были представлены на защиту экспертной комиссии.

В рамках сбора также проведен научно-практический семинар, посвященный вопросам методологии и методам изучения профессионально важных качеств, формируемых у курсантов в процессе обучения в военных вузах.

Научные сотрудники Военной академии Генерального штаба ВС РФ ознакомили участников с различными методологическими аспектами определения профессионально важных качеств по военным специальностям подготовки офицеров в вузах в целях формирования единых походов к представлению профессиоведческих сведений по военным специальностям подготовки офицеров. Данный семинар проводился в рамках исполнения научно-исследовательской работы «Разработка комплекса профессиоведческих материалов по военным специальностям подготовки офицеров в вузах Минобороны РФ».

По итогам работы сбора состоялся круглый стол по актуальным вопросам реализации мероприятий психологической работы в вузах Минобороны России и определены перспективы дальнейшего развития.



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