09.04.2021 (16:05)

В Вооруженных Силах России будет создано первое подразделение с ударными роботами

В Вооруженных Силах Российской Федерации создадут первое подразделение, оснащённое 20 ударными роботами. В ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения. Об этом Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу доложил начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров в ходе посещения ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

В состав нового подразделения войдут пять робототехнических комплексов «Уран-9» или 20 боевых машин.

Для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексам на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны России сейчас формируется опытное подразделение. Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы «Уран-9» в строевых частях».

Ранее «Ураны-9» применялись только как отдельные комплексы.

Справочно:

Боевой робот «Уран-9» выпускается 766 УПТК. Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет «Атака», а также огнеметов «Шмель».

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