09.04.2021 (14:30)

Замминистра обороны России Николай Панков наградил победителей Международной олимпиады по военной истории



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны России Николай Панков наградил победителей Международной олимпиады по военной истории

Статс-секретарь–заместитель Министра обороны Николай Панков на торжественной церемонии закрытия VI-ой Международной олимпиады по военной истории вручил награды ее победителям.

«Сегодня в мире предпринимаются активные попытки фальсификации исторических событий. И только научные знания и изучение достоверных источников помогают нам объективно разобраться в самых сложных вопросах, служат основой для воспитания истинных патриотов своего Отечества», - сказал Николай Панков на церемонии награждения, которая состоялась в Военном институте (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

Он отметил важность того, что подготовка к Олимпиаде позволяет всем нам глубже узнать о событиях далёкого прошлого, правильно интерпретировать исторические факты и понимать их влияние на современность.

«Состязания Олимпиады завершены. Они прошли в упорной и честной борьбе. Победили сильнейшие, но побежденных среди Вас нет! Высокий уровень вашей подготовки подтверждает не только качество Вашего образования, но и Вашу увлеченность историей и преданность памяти героев.

Стоит отметить, что состав участников и формат олимпиады обеспечили состязательность и развитие дружественных связей, как между курсантами и студентами разных вузов, так и между представителями государств Содружества. Поздравляю Вас с завершением Олимпиады! Искренне желаю здоровья, успехов в учёбе и, главное, в освоении почётной профессии защитника Отечества!», – подытожил заместитель Министра обороны, обращаясь к участникам Олимпиады.

Победителем VI Международной олимпиады курсантов по военной истории признана команда Российской Федерации. В этом году на международном этапе Олимпиады нашу страну представляли курсанты Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, которые соревновались в знании военной истории со своими коллегами из Военной академии Республики Беларусь, занявшими второе место, и курсантами Военного университета имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Республики Армения, завоевавшими третье место.

В абсолютном личном первенстве по итогам Олимпиады дипломом, золотой медалью и ценным подарком награжден Александр Дзюба, курсант филиала Военной академии материально-технического обеспечения (Вольск). Второе место заняла курсант Валерия Полицина, представительница Военной академии Республики Беларусь, третье место завоевала Инга Епремян, курсант Военного университета имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Республики Армения.

Награды участникам вручил председатель Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств-участников СНГ, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, заслуженный военный специалист Российской Федерации генерал-полковник Виктор Петрович Горемыкин.

Кроме международного этапа, Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва стал площадкой для проведения всеармейского этапа конкурса, в котором приняли участие 39 мужских и 6 женских команд военных и федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.

Победителем в абсолютном командном первенстве Всеармейского этапа Олимпиады признана команда Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), ей предоставляется право участвовать в финальном, международном этапе Олимпиады в 2022 году.

Победителем в абсолютном личном первенстве Всеармейского этапа Олимпиады признан курсант Владислав Дмитриев, представитель Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва (Санкт-Петербург), второе место досталось курсанту Евгению Товсюку из Михайловской военной артиллерийской академии, третья строчка итогового рейтинга у Даниила Хорта, представителя Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск).

Во всеармейском этапе Олимпиады приняли участие 6 женских команд. Все они достигли самых высоких результатов. Решением организационного комитета олимпиады команда Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова признана лучшей женской командой в категории с общей подготовкой. Генеральный продюсер кинокомпании «Три-Икс-Медиа» Инесса Юрченко наградила команду дипломами и ценными подарками.

В этом году помимо курсантов во всеармейском этапе Олимпиады принимали участие 8 студенческих команд ведущих вузов России. Они с честью выдержали все испытания и показали высокие результаты. По решению судейской коллегии команда Московского авиационного института была отмечена в лучшую. сторону.

Основная тематика Олимпиады была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участникам было предложено ответить на вопросы, касающиеся событий, способствовавших началу Второй мировой войны, деятельности Советского государства по ее предотвращению, героической обороне Брестской крепости, 80-летию Битвы под Москвой. В цикле «По страницам памяти» поднимались вопросы, событий Великой Отечественной войны, нашедшие свое отражение в мемуарах ее участников, в художественной и научной литературе.

Организаторы Олимпиады, составляя вопросы, не обошли своим вниманием и такую знаменательную дату, как 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.

Символично, что в преддверии 76-й годовщины Великой Победы Олимпиада по военной истории проводилась в Санкт-Петербурге – городе, принявшем на себя в годы Великой Отечественной войны один из основных ударов врага. Подвиг защитников Ленинграда по достоинству отмечен всенародным признанием доблести и высоким званием – город-герой.

В этом году Международная олимпиада по военной истории проходила в городе Санкт-Петербурге. В ней приняли участие 48 команд, более 240 человек из 31 вуза Министерства обороны РФ, двух вузов министерства обороны стран Содружество Независимых Государств (Военная академии Республики Беларусь, Военный университет имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Республики Армения), а также 8 учебных военных центров.

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