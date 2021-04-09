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09.04.2021 (12:45)

В интересах Вооруженных Сил РФ разрабатывается новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК) в Подмосковье, где выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

В ходе заслушивания Министром обороны докладов руководства предприятия и руководства центральных органов управления военного ведомства начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо «Урана-6», который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин.

В 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия.

В настоящее время в Российскую армию поставляются роботы линейки «Уран» — робот разминирования «Уран-6», робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14» и ударный робот «Уран-9».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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