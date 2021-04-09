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09.04.2021 (11:00)

Тренировка механизированной колонны к параду Победы прошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла тренировка механизированной колонны военной техники, участвующей в День Победы в параде войск Екатеринбургского гарнизона. Всего в тренировке было задействовано более 100 единиц боевой техники.

Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34, участвовавший в прорыве Манесова моста в Праге под командованием Ивана Гончаренко. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152, фронтовыми ГАЗ-АА «полуторка» и военными мотоциклами МВ-650.

Каждую группу парадного расчета, за исключением исторической колонны, возглавлял бронеавтомобиль «Тигр». В парадном строю прошли образцы вооружения войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего. Парадные группы артиллерии и ракетных войск были представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Среди новинок, стоящих на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, впервые были показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, свыше 100 единиц военной техники и более 10 летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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