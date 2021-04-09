09.04.2021 (10:45)

Командующий Балтийским флотом принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине взятия Кенигсберга

Сегодня в Калининграде у мемориала «1200 воинам-гвардейцам» состоялось возложение венков и цветов, посвященное 76-й годовщине взятия Кенигсберга.

В мероприятии приняли участие представители командования Балтийского флота, правительства Калининградской области и администрации города Калининграда, ветераны военной службы, представители общественных и молодежных организаций.

Командующий Балтийским флотом возложил цветы на плиты мемориала и почтил память солдат и офицеров, героически сражавшихся в дни штурма Кенигсберга, навсегда оставшихся в этой земле.

По традиции, в День штурма Кенигсберга в соединениях и воинских частях флота проведены тематические занятия, на которые приглашены ветераны Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в Калининграде и области проживает около 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 50 человек - участники штурма Кенигсберга.

В День взятия Кёнигсберга в образовательных учреждениях и подростковых клубах региона также прошли тематические утренники, классные часы, конкурсы творческих работ на военную тематику, а также возложения цветов к памятникам воинам, павшим во время штурма Кенигсберга.

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