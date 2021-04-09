09.04.2021 (10:15)

Снайперы Воздушно-десантных войск выявляли лучших на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Поливна Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ завершился второй этап конкурса Воздушно-десантных войск по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) «Снайперский рубеж», проводимого в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Второй этап «Парный зачет» проводился с целью определения лучшей снайперской пары конкурса. Распределение мест среди снайперских пар осуществлялось по наименьшей сумме мест, которые набрали снайперские пары за упражнения второго этапа. При равенстве мест преимущество отдавалось снайперской паре, показавшей лучший результат по итогам упражнения «Стрельба с напарника».

Также по результатам второго этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперских пар команды за упражнения второго этапа.

В течение трех дней лучшие снайперские пары ВДВ соревновались в упражнениях «Найти и уничтожить», «Догони», «Найди свою», «Прими решение», «Стрельба с напарника» (ночное), «Взаимодействие» и «Отход».

Ежегодный конкурс по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) в Воздушно-десантных войсках проводится с 2016 года, в рамках подготовки к участию команды ВДВ во всеармейском этапе конкурса.

Всего в конкурсе принимает участие около 100 военнослужащих в составе 8 команд в дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал», представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице