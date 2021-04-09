09.04.2021 (10:00)

Российские военнослужащие единственного комплекса мониторинга космоса за рубежом провакцинировались от COVID-19

Российские военнослужащие единственного оптико-электронного комплекса «Окно», который находится в высокогорном районе Таджикистана, провакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.

В первую очередь вакцинировались военнослужащие, которые мониторят космическую обстановку на высотах от 2 до 50 тысяч километров, ведут анализ движений объектов, находящихся в космосе, классифицируют их и прогнозируют траекторию движения.

Всего было провакцинировано около 300 военнослужащих. Перед иммунизацией личному составу комплекса была доведена информация о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека. Вакцинация была организована на базе 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе, и проходила исключительно добровольном порядке. Все привитые находились под наблюдением медицинских специалистов.

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