09.04.2021 (15:00)

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства генерал армии Павел Попов осмотрели экспонаты выставки «День инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА»

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства генерал армии Павел Попов осмотрели основные экспонаты проходящей в Военном инновационном технополисе «ЭРА» выставки «День инноваций Минобороны России», на которой представлены более 120 новых проектов.

По поручению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Руслан Цаликов и Павел Попов приняли участие в приемке Центра научно-производственного «Кулибин», созданного в технополисе, осмотрели его корпуса и оборудование.

На статической экспозиции перед научно-производственным центром «Кулибин» заместители главы военного ведомства, в частности, осмотрели образец-демонстратор боевой машины реактивной системы залпового огня МС-522 калибра 80 мм, предназначенной для поражения площадных, групповых и одиночных целей, включая объекты бронетанковой техники, легкоуязвимой техники, живой силы, как открыто расположенных, так и находящихся в фортификационных сооружениях открытого и закрытого типов разработки НПО «Сплав».

Также была представлена экспериментальная платформа «Маркер», предназначенная для отработки, изучения и практического внедрения всех самых передовых технологий, связанных с системами технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. Разработкой системы технического зрения, не имеющей аналогов в мире, занимались непосредственно операторы научных рот технополиса «ЭРА».

Также Руслан Цаликов и Павел Попов осмотрели первый демонстратор авиационных средств поражения с отечественным нейропроцессором на борту, автоматизированную систему «Паспорт» с мобильной информационной системой «Кварц», программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий.

В ходе посещения «Дня инноваций Минобороны России» замглавы военного ведомства Руслан Цаликов поставил задачу разработчикам максимально быстро внедрить новую технику.

В режиме видеосвязи начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Ивановский доложил Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о готовности Центра научно-производственного «Кулибин» к открытию.

Выставка «День инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА» проходила в период с 7 по 9 апреля.



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