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09.04.2021 (14:00)

Начальник Генштаба ВС РФ проверил организацию боевой подготовки в Приморье

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории Приморского края.

В ходе инспекции начальник Генштаба ВС РФ проверил организацию мероприятий оперативной и боевой подготовки войск в ходе контрольной проверки за зимний период обучения, которая в настоящее время проводится на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, в видах и родах войск Вооруженных Сил России.

Подразделения выведены на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. В течение месяца будет осуществляться оценка уровня их подготовки.

Также генерал армии Валерий Герасимов и члены комиссии возложили цветы к памятнику Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову, установленному на аллее Славы штаба 5-й общевойсковой армии ВВО.

Справочно:

Контрольная проверка за зимний период обучения осуществляется в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях.

Всего в текущем месяце будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

В ходе проверки особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности, сохранности оружия и боеприпасов, исключению случаев нанесения ущерба государственной, муниципальной и частной собственности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба
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