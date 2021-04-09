09.04.2021 (10:30)

Российская военная база ЮВО в Абхазии примет около 500 новобранцев в рамках весеннего призыва

В рамках весеннего призыва в подразделения российской военной базы в Абхазии планируется прибытие порядка 500 новобранцев.

В соединении молодые солдаты освоят курс первоначальной общевойсковой подготовки и будут приведены к Военной присяге. Врачи и психологи Южного военного округа проведут медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование.

В ходе комплектования подразделений в соединение также прибудут младшие военные специалисты – выпускники учебных центров Минобороны России.

Из сборных пунктов военкоматов новобранцы будут прибывать в Абхазию в составе призывных команд железнодорожным и автомобильным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Мероприятия весеннего призыва реализуются в комплексе санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

В соединении также будут приняты все меры по дальнейшему обеспечению требований безопасности и контроля за состоянием здоровья военнослужащих.

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