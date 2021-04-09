09.04.2021 (10:00)

Около 3 тыс. новобранцев из Дагестана пополнят ряды Вооружённых Сил России в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу военным комиссариатом Дагестана будет призвано около 3 тыс. граждан.

На сборных пунктах республики обустроены места приема и отправки воинских команд с молодым пополнением, на которых подготовлены и оборудованы медицинские пункты, создан необходимый запас медикаментов. Призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, экспресс-тестами на COVID-19, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции.

Также в преддверии весеннего призыва проведена вакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории Дагестана. В целях наиболее качественного обследования новобранцев к работе медицинских комиссий привлекаются врачи из медицинских учреждений Минобороны России.

Граждане, призванные на военную службу, будут доставляться в составе команд автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы спланировано около 10 авиарейсов военно-транспортной авиации ВВС и гражданской авиации. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа будет осуществляться регулярная комплексная дезинфекция автомобильного транспорта для перевозки граждан на призывные и сборные пункты. Многоуровневой обработке подвергнут салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования.

Первая отправка молодого пополнения из Дагестана спланирована на 20 апреля.

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