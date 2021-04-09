09.04.2021 (09:30)

Корабли Каспийской флотилии в рамках контрольной проверки завершили подготовку к выходу в морские полигоны

Соединения кораблей Каспийской флотилии в рамках контрольной проверки за зимний период обучения завершили подготовку к предстоящим совместным выходам в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач.

С экипажами надводных кораблей флотилии проведены тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели, противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и в пункте базирования.

В морских полигонах корабельным ударным группам (КУГ) предстоит выполнять такие задачи, как прикрытие тральных сил в условиях противодействия «противника», боевые артиллерийские стрельбы, мероприятия радиационной, химической и биологической защиты, организация управления КУГ в ходе учений. Корабельные тральные группы отработают контрольно-разведывательный поиск мин с применением контактных тралов и их уничтожение путём выполнения боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

Кроме того, экипажам кораблей Каспийской флотилии предстоит отработать способы комплексного применения сил и средств ПВО по отражению воздушных ударов условного противника. Также боевые расчёты кораблей применят современные комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей и выполнения морских манёвров.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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