09.04.2021 (11:15)

Республика Адыгея вышла во второй этап смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки

Среди субъектов Российской Федерации завершился первый этап конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки и комплексного мобилизационного учения, по итогам которого Республика Адыгея (ЮВО), Омская область (ЦВО) и Брянская область (ЗВО) были отобраны во второй этап.

В рамках второго этапа конкурса центральная комплексная комиссия в регионах-победителях изучит порядок обеспечения проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов, организации воинского учета, создания и содержания базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов, а также эффективность взаимодействия с военными комиссариатами органов местного самоуправления.

Командованием Южного военного округа особое внимание уделяется повышению уровня взаимодействия военкоматов ЮВО с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями и учреждениями в ходе выполнения совместных задач обороны государства.

Слаженность органов управления мобилизацией людских и транспортных ресурсов совершенствуется в ходе регулярных мероприятий мобилизационной подготовки, которые планируются и проводятся с учетом изменений обстановки в мире. Ежегодно процесс подготовки завершается мобилизационными учениями.

Мобилизационная готовность показывает не только способность выполнить задачи в военной обстановке, но и эффективность проведения всеобщей мобилизационной подготовки в мирное время.

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