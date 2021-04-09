09.04.2021 (09:15)
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии облагородят более 30 мемориальных объектов времен Великой Отечественной войны
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии совместно с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне облагородят более 30 памятников, захоронений и мемориалов воинам Красной Армии.
Военнослужащие вместе с волонтерами проведут уборку, реставрационные работы памятников. 9 мая представители командования соединения и военнослужащие Южного военного округа возложат цветы и венки к обновленным мемориалам.
Мероприятия по поддержанию памятников российскими и абхазскими военнослужащими проводятся ежегодно в целях бережного сохранения исторической памяти.
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