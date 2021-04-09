09.04.2021 (09:00)
Личный состав соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск приступил к практическим занятиям в пунктах постоянной дислокации и военных полигонах в рамках контрольной проверки за зимний период обучения
В соответствии с расписанием проверок воинских частей Воздушно-десантных войск за зимний период обучения, подразделения будут оценены по предметам боевой подготовки, состояние техники и подготовку личного состава.
После получения соответствующих сигналов военнослужащие отработают выход техники из парков боевых машин, совершение маршей на аэродромы погрузки и полигоны.
Комплексные комиссии оценят уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности. В рамках проверки у младших специалистов в учебных подразделениях пройдут аттестационные комиссии и экзамены.
Десантники проведут боевые стрельбы из штатного вооружения БМД-2К-АУ, БМД-4М, танков Т-72Б3, 120 мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубиц Д-30, минометов, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7д, автоматов АК-74М и АК-12, снайперского вооружения.
Контрольные мероприятия итоговой проверки осуществляются в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск.
По завершении проверки за зимний период обучения 2020-2021 гг, состоится подведение итогов работы комплексных комиссий и оценка способности соединений, воинских частей, выполнять задачи по предназначению.
Всего в контрольной проверке, которая проходит период с 6 по 30 апреля текущего года под руководством комплексных комиссий Командования Воздушно-десантных войск, командиров соединений и воинских частей, задействовано более 30 тыс. гвардейцев-десантников.